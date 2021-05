Giustenice, la sala consiliare accoglie una copia del "piano catastale napoleonico del Comune" (FOTO)

"Il catasto napoleonico o piano catastale, che è un catasto unico e centralizzato, fu istituito in Francia con una legge nel 1807 - ha spiegato il primo cittadino - Esso riunisce in una mappa omogenea un centinaio di milioni di parcelle territoriali ed è stato il primo strumento legale e fiscale per tassare equamente i cittadini sui contributi fondiari. Seguendo piante territoriali molto eterogenee nella loro presentazione e anche nelle loro unità di misura, il piano catastale venne stabilito usando metodi di agrimensura".