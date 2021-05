Regione: Liguria: il 31 maggio nuovo Open Day per la vaccinazione contro il Covid dai 18 ai 60 anni

Il 31 maggio sarà riproposto l'open day per la vaccinazione Covid, con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Anche in questo caso saranno aperte le prenotazioni a partire dalle ore 23, per chi ha tra i 18 e i 60 anni d'età.

Il secondo Open Day nasce dall'ottima risposta in termini di prenotazioni registrata da Regione Liguria. In poche ore dall'apertura, ieri sera, sono state esaurite tutte le 22mila dosi di vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson. Per il nuovo appuntamento, verranno messe a disposizione ulteriori 20mila dosi.

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nel consueto punto stampa sulla diffusione del Covid, ha anche confermato la data del 4 giugno, per la vaccinazione dello scaglione 35 - 39 anni. In questo caso non su base volontaria come per gli Open Day ma sulla base delle linee guida AIFA e quindi con somministrazione di vaccini Pfizer e Moderna.