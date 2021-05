Coronavirus: nuovo importante crollo del tasso di positività in Liguria (1,2%), 'bianco' sempre più vicino

Ancora una giornata molto positiva per la Liguria e per la nostra provincia in relazione al classico bollettino quotidiano sul Covid. Nuovo minimo storico del tasso di positività e calo drastico anche dei nuovi positivi.

Sono infatti 47 i nuovi contagiati dal Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.737 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.228 antigenici rapidi), uno 79,51 pari al 1,2%.

Nella nostra provincia si registrano 7 nuovi positivi, numero identico a quella di Imperia. Sono stati 23 a Genova e 10 a Spezia. Inoltre si registrano 4 morti, tutti negli ultimi tre giorni, tra questi anche una donna di 79 anni deceduta il 23 maggio all'ospedale San Paolo di Savona.

I DATI REGIONALI