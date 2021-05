Albenga, pista ciclabile di collegamento con le frazioni di Leca e Bastia: approvato il progetto in linea tecnica

La giunta approva il progetto in linea tecnica, redatto dagli architetti Marinella Orso e Michela Ruffini, per la realizzazione della pista ciclabile che da Albenga porterà a Leca e Bastia.

Il progetto, necessario per poter partecipare a bandi di gara regionali e statali (tra di essi quello sulla rigenerazione urbana), prevede un importo di lavori pari a 600 mila euro.

Quest’opera oltre ad essere particolarmente importante per la viabilità alternativa della Città - aspetto che l’amministrazione comunale intende curare e promuovere - sarà fondamentale anche in prospettiva. La pista ciclabile, infatti, potrà congiungersi all’arteria della Ciclovia Tirrenica infrastruttura che unirà Ventimiglia a Roma e che collegherà tutte le piste ciclabili del territorio in un unico, grande percorso di oltre 1000 chilometri.

Ricordiamo che la Tirrenica sarà una delle ciclovie turisticamente e storicamente più interessanti che, grazie al suo collegamento monti-mare, potenzierà e promuoverà non solo lo sviluppo della mobilità ciclabile, ma anche il turismo sostenibile.

Afferma il sindaco Ricardo Tomatis: “Abbiamo approvato il progetto in linea tecnica per poter partecipare ai bandi di gara necessari ad ottenere i finanziamenti per la realizzazione della pista ciclabile che unirà il Centro di Albenga alle frazioni di Leca e Bastia offrendo risposte concrete alle esigenze della città. I nostri concittadini, infatti, potranno spostarsi in bicicletta, tranquillamente e in tutta sicurezza, da e verso il centro con molteplici vantaggi per la viabilità cittadina, la situazione parcheggi e per l’ambiente”.

“Nell’ottica di un suo collegamento ad altre importanti ciclovie - italiane e non - infine, la nostra pista ciclabile acquisirà un’importante e non trascurabile valenza turistica. Per questo la nostra Amministrazione ha intenzione di continuare a portare avanti il progetto accedendo, come sottolineato, ai bandi di gara che prevedono la possibilità di ottenere finanziamenti per la realizzazione della nostra pista ciclabile o anche, eventualmente, richiedendo mutui a tasso zero al credito sportivo (ad esempio attraverso Comuni in Pista o Sport Bene Comune)”.

Aggiunge il vice sindaco Alberto Passino: “L’auspicio di poter ottenere finanziamenti attraverso la candidatura di questo progetto che è un punto programmatico della nostra Amministrazione che ha come obiettivo la mobilità sostenibile, ma anche la riqualificazione del tratto interessato, nonché del pieno collegamento del centro città alle frazioni di Bastia e Leca”.