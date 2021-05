La Provincia di Savona mette all'asta immobili per un valore di circa 5 milioni di euro

"Con la convention del 29 gennaio abbiamo voluto presentare in forma ufficiale gli immobili alienabili del nostro ente per un valore di circa 5 mln di euro". Cosi commenta Francesco Bonasera, vice presidente della Provincia di Savona.

"Vi assicuriamo che ogni euro che entrerà nelle casse dell’ente a seguito delle vendite, tramite asta, sarà utile per essere reinvestito sul nostro territorio nelle strade e negli edifici scolastici. Lo scopo della convention è stato pienamente centrato, grazie anche al lavoro dei funzionari della Provincia: riaccendere l’interesse nel patrimonio alienabile del nostro ente".

"Abbiamo ricevuto diverse offerte cauzionate per Villa Varaldo e per la palazzina dell’ex Custode ritenute però non congrue. Stiamo valutando un’offerta cauzionata per lo stabile ex Provveditorato agli studi di Via Trilussa per il quale sussiste anche un interessamento da parte di altro soggetto pubblico. Abbiamo ricevuto richieste di informazione anche su Villa Gavotti. Entrambe le questioni verranno risolte nel prossimo mese di giugno" spiega Bonasera.



Nel frattempo sono partite le aste pubbliche per i seguenti immobili:



Lotto N. 1

Ex Casa Cantoniera Loc. Scravaion - Castelvecchio di Rocca Barbena. Prezzo a base d’asta € 55.000;



Lotto N. 2

Ex Casa Cantoniera Loc. Alzabecchi - Toirano. Prezzo a base d’asta € 40.000;



Lotto N. 3

Complesso Immobiliare ex sede Caserma Carmana ex Albergo Miramare - Savona. Prezzo a base d’asta € 930.000;



Lotto N. 4

Palazzina ex Caserma Guardia di Finanza - Varazze. Prezzo a base d’asta € 315.000;



Lotto N. 5

Stabile e parco Via Varaldo - Savona. Prezzo a base d’asta € 2.499.000;



Lotto N. 6

Palazzina ex casa del custode c/o Parco Varaldo - Savona. Prezzo a base d’asta € 200.000.

"Tutti i valori sono stati rivisti e periziati recentemente e mi auguro – conclude Bonasera – posso trovare interesse in privati ed investitori in questo momento in cui la ripartenza è vicina".