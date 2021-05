Persone non autorizzate vicino i binari: traffico ferroviario rallentato sulla linea Genova-Ventimiglia

AGGIORNAMENTO ORE 11.20: il traffico è tornato regolare dopo l'intervento delle forze dell'ordine. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.

Traffico ferroviario rallentato questa mattina sulla linea Genova-Ventimiglia. Il provvedimento è stato preso per la presenza di alcune persone non autorizzate nei pressi della linea tra Albisola e Savona. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

Trenitalia comunica (ore 11): "Il traffico è ancora rallentato. E' in corso l'intervento da parte delle forze dell'ordine. Maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti per i treni in viaggio".

Questi i treni coinvolti: EC 139/140 Nice Ville (7:57) - Ventimiglia - Milano Centrale (12:55), RV 3364 Genova Brignole (9:35) - Ventimiglia (12:03), R 12340 Genova Brignole (9:40) - Savona (10:50), R 12346 Genova Brignole (10:05) - Savona (11:20), R 12361 Savona (10:10) - Sestri Levante (12:28), R 12367 Savona (10:38) - Sestri Levante (13:13) e R 12371 Savona (11:10) - Sestri Levante (13:30).