Alassio, alla guida di un furgone con documenti falsi. Arrestato un cinquantenne di origini romene

Durante un quotidiano controllo alla circolazione stradale ad Alassio, i Carabinieri della Stazione di Laigueglia hanno arrestato in flagranza di reato, al termine di tutti gli accertamenti di rito, un 50enne operaio edile, residente in provincia di Savona,. L'uomo era già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto stato trovato in possesso di una Carta d'Identità valida per l'espatrio e di una Patente di Guida che, secondo quanto sostenuto dall'uomo sarebbero rilasciate dalle autorità romene, ma risultati completamente false.

La contraffazione dei documenti è stata accertata tramite una perizia tecnica fatta con la collaborazione della Polizia Locale di Vado Ligure.

Oltre al provvedimento restrittivo per il possesso dei documenti falsi, l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria di Savona per ulteriori violazioni.

In seguito alla procedura di fotosegnalazione dell’uomo, infatti, è stato accertato che l'arrestato si avvaleva anche di un alias con una falsa identità moldava per nascondere i propri precedenti penali. A carico dell'uomo risultavano già reati contro il patrimonio e specifici reati di falso, configurando così il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale.

All'uomo è stata anche comminata una sanzione amministrativa per la guida senza la prescritta patente. Tutti i documenti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro penale per essere consegnati all'Autorità Giudiziaria competente.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato inizialmente messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Savona, e poi portato in Tribunale, dove il giudice con rito direttissimo ha convalidato l'arresto. L'uomo è stato così sottoposto all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

L'operazione sottolinea la fondamentale attività di controllo del territorio svolto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Savona. La precisione nelle verifiche documentali e la sinergia interforze si confermano essenziali per contrastare l'uso di identità fittizie e la falsificazione documentale, garantendo la legalità e la sicurezza pubblica.

I Carabinieri specificano che il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.