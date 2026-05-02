Notte di super lavoro per il 118, numerosi casi di intossicazioni da alcol tra i giovani nel Savonese

Notte intensa per i soccorritori del 118 nel savonese, dove già tra la prima serata del 1° maggio e le prime ore del mattino si sono registrati numerosi interventi legati all’abuso di alcol, soprattutto tra i più giovani.

La prima chiamata nella sera del 1° maggio a Spotorno, seguito da un altro caso ad Albenga e poi di nuovo a Spotorno. Altri casi si sono verificati ad Alassio.

Le richieste di aiuto si sono concentrate nelle ore centrali della notte, tra locali, piazze e zone della movida, con diversi ragazzi soccorsi per intossicazione etilica.

Nel savonese, le ambulanze sono intervenute più volte nel corso della notte: alcuni ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo al San Paolo di savona, mentre altri, una volta stabilizzati, hanno rifiutato il ricovero. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi le condizioni non sono risultate gravi, ma tali da richiedere comunque l’intervento sanitario.

Il fenomeno, ormai ricorrente nei fine settimana, conferma una tendenza preoccupante legata al consumo eccessivo di alcol tra i giovanissimi. Non si tratta di episodi isolati: già in altre occasioni nel savonese e lungo la riviera si erano registrati “super lavori” per il 118, con decine di interventi in una sola notte .





