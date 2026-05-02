Molesta i passanti tra stazione e lungomare: bloccato a Pietra Ligure

Mattinata movimentata a Pietra Ligure, dove i carabinieri sono intervenuti per fermare un uomo in evidente stato di alterazione.
Secondo le prime informazioni, l’individuo avrebbe importunato alcuni passanti inizialmente nei pressi della stazione ferroviaria, per poi spostarsi verso il centro cittadino e il lungomare, continuando a creare disagi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dalla polizia locale, che sono riusciti a bloccarlo. L’uomo risultava anche ferito, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori della pubblica assistenza Pietra Soccorso.
Trasportato all’ospedale Santa Corona per le cure del caso, una volta dimesso è stato affidato nuovamente alle forze dell’ordine.