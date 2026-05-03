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Pietrese | 03 maggio 2026, 12:27

Biker cade sulle alture tra Loano e Pietra Ligure, trasportato al Pronto soccorso del Santa Corona

L'uomo è caduto in una zona impervia

Biker cade sulle alture tra Loano e Pietra Ligure, trasportato al Pronto soccorso del Santa Corona

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, l’uomo è caduto mentre stava percorrendo un sentiero in Mountain bike, riportando un trauma a carico del rachide. 

Sul posto è intervenuto il 118 con un mezzo di soccorso di base della Pietra Soccorso, insieme all’automedica. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso partito da Albenga per garantire un trasferimento rapido in caso di necessità.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Savona, allertati a supporto delle operazioni di assistenza e è inoltre intervenuto il Soccorso Alpino Andora Varigotti.

Il paziente è stato preso in carico e trattato direttamente sul posto dalle squadre sanitarie e poi portato dal Grifo al Pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo.

Redazione

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