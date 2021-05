Savona, anche Renato Giusto al fianco dei comitati a sostegno della Margonara: "Grave il perdurare dello stato di abbandono del litorale della Madonnetta"

"L'isola della Madonnetta per i savonesi è un biglietto di presentazione. Essendo perfettamente d’accordo con i Comitati a sostegno della Margonara, ritengo importante fare alcune precisazioni sul fatto che una spiaggia libera è decisamente un diritto dei cittadini. È veramente grave che lo stato di abbandono, a due anni dalla mareggiata che ha sconvolto il litorale, perduri e non si intraveda 'la luce in fondo alla galleria'. Voglio poi pubblicare una immagine di un quadretto del pittore savonese, il comm. Stefano Benech, che sottolinea l'importanza del luogo della Margonara e dell’isola della Madonnetta, molto amata dai savonesi. È praticamente un saluto di 'ben Arrivati' a Savona, quindi dev’essere all'onore del mondo". Così Renato Giusto, presidente del Consiglio comunale di Savona.

Un messaggio, quello di Giusto, che fa seguito alla richiesta del coordinamento Margonara Viva inerente i lavori di demolizione del fabbricato degli ex bagni Madonnetta, non ancora iniziati e che pertanto ritardano la fruizione della spiaggia per i cittadini.

"In data 16 marzo 2021 gli scriventi Comitati per la tutela delle spiagge della Margonara avevano scritto a codesta AP al fine di richiedere di intervenire celermente nelle operazioni di demolizione dell'ex fabbricato in modo da poter assicurare alla collettività la fruizione della spiaggia - si legge nella comunicazione trasmessa dai comitati all'autorità portuale savonese - A seguito della nota trasmessa dagli scriventi, in data 18 marzo il difensore civico regionale, con nota n° prot. 2021-103039, ha sottolineato come non siano ancora stati fatti gli interventi a distanza di più di due anni dalla mareggiata che ha colpito anche la spiaggia della Madonnetta".