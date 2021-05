Albenga: firmato il protocollo d’intesa tra Liceo, E.L.F.o Liguria e Fondazione Oddi per la Summer School

Firmato il protocollo d’intesa tra il Liceo G. Bruno, diretto dalla dirigente scolastica Simonetta Barile, il presidente di E.L.F.o. Liguria Antonello Tabbò e il presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino, per una partnership tra MUSEI-SCUOLE-TERRITORIO in vista dell’avvio del programma “Scuole aperte d’estate” per il piano dei recuperi estivi previsti per potenziare gli apprendimenti e la socialità degli studenti.

Il progetto, ispirato alla pedagogia del patrimonio culturale, è stato ideato dai partecipanti al corso di formazione, gestito da E.L.F.o. Liguria,incentrato sul marketing dell’accoglienza, voluto dal vicesindaco di Albenga Alberto Passino per la valorizzazione turistica del comprensorio albenganese.

“Il partenariato – come sottolineano i contraenti - consentirà di sperimentare nuove forme di comunicazione e medium nel campo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed architettonico locale, attraverso progetti formativi incentrati sull’uso didattico delle rilevanze culturali: dalla digitalizzazione alla peer education”.

Il “patto” tra Istituzioni prende atto della profonda trasformazione della fruizione del patrimonio culturale, dovuta alla pandemia, e delle straordinarie opportunità,ben 2,5 miliardi di euro, stanziati nel Recovery Fund, dal MiC per la digitalizzazione dei beni culturali per realizzare nuovi prodotti turistici per il segmento culturale dedicato alle scuole e alle associazioni culturali.

Tra gli obiettivi, creare percorsi formativi dedicati all’istruzione artistica e culturale nei settori del marketing, della comunicazione, del fundraising e del social media marketing, capaci di capitalizzare l’enorme patrimonio materiale e immateriale del comprensorio ingauno.

Il protocollo prevede visite guidate ed escursioni nel territorio per la conoscenza diretta delle emergenze, con rilievi strutturali e topografici, attraverso laboratori di ricerca con produzione di documentazione multimediale.

Hanno presenziato alla firma del protocollo il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dottor Alessandro Clavarino, il direttore della Fondazione Oddi Riccardo Badino, il direttore E.L.F.o. Liguria Valentina Pesce, il funzionario responsabile dell’ufficio turismo Selene Pollini, i corsisti Elena Fossati, Simonetta Giusto, Nadia Bottero, Ester Bozzano, Andrea Bozza, Gianmaria Mandara, Fabrizia Revello, Giovanni Genco, Corrado Folco, Silvana Negroni, Alessandro De Blasi, il tutor del corso Michele Tiengo e il docente Franco Laureri.