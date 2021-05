Educazione stradale e civica: la polizia locale di Carcare incontra gli studenti delle scuole medie

Prosegue il progetto della polizia locale di Carcare per l’insegnamento delle basi di educazione civica e stradale rivolto agli alunni delle scuole medie. Gli agenti hanno spiegato ai ragazzi con un linguaggio semplificato e accessibile le mansioni del “poliziotto locale”. Il tutto con riferimenti concreti a situazioni che anche i giovani sperimentano nella loro quotidianità.

L'intento è quello di formare i più giovani sull’importanza del rispetto del codice della strada da parte dei pedoni e di coloro che utilizzano monopattini e biciclette. Gli studenti hanno conosciuto la figura dell'agente di polizia locale, soprattutto per il suo ruolo di controllo, informazione, aiuto e supporto nei vari momenti di necessità in strada.

Durante gli incontri nel giardino della scuola di via Cornareto, gli agenti spiegano quali siano i problemi e le difficoltà nell'ambiente urbano, come sviluppare la conoscenza e il rispetto delle regole, quali sono i comportamenti corretti sulla strada e come acquisire consapevolezza dell’importanza del contrasto al degrado, per migliorare la qualità della vita. Inoltre, i ragazzi hanno conosciuto le principali norme per la civile convivenza in città, contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.