Un nuovo portale turistico per Albisola Superiore

A distanza di sei anni dall'ultimo restyling, arriva il nuovo sito turistico di Albisola Superiore: uno strumento indispensabile per raccontare e promuovere tutte le bellezze, le eccellenze e i servizi del territorio. Venerdì 28 maggio, alle ore 11.30, attraverso una diretta live sulla pagina Facebook Assessorato al Turismo di Albisola Superiore, è stato presentato il nuovo portale turistico.

Un sito pensato come una vetrina a 360° gradi dell’intero territorio, con tanto spazio dedicato ai percorsi di visita, agli itinerari culturali, al mare e alle attività balneari, agli eventi e manifestazioni ed una sezione nuova pensata per promuovere l’outdoor e la rete sentieristica albisolese. Sul portale si potrà trovare anche una sezione dedicata alla ricettività turistica, nella quale gli operatori possono trovare un canale privilegiato per mostrare le proprie strutture ed i propri servizi. Il nuovo portale turistico di Albisola Superiore pone al centro il turista che, navigando sul sito, potrà essere informato in modo semplice ed intuitivo ed accompagnato in un percorso esaustivo attraverso la realtà turistica albisolese.

Il portale è stato realizzato dalla Società Core iMaging di Savona ed è frutto di una progettazione attenta, basata su un nuovo concetto di comunicazione, in ambito web: lo studio grafico e l’immagine coordinata, oltre ad essere elementi ben riconoscibili in tutti gli ambiti del portale, si adattano perfettamente alle aree tematiche di cui raccontano le peculiarità, con un look grafico e stilistico di grande impatto. In primissimo piano i percorsi culturali e la ceramica, fiore all’occhiello di Albisola, le splendide spiagge ed il mare premiato da molti anni con il vessillo della Bandiera Blu, e la nuova rete sentieristica con 65 km di itinerari escursionistici.

www.albisolaturismo.it: un’immersione nelle bellezze di Albisola da scoprire e vivere.