Ortovero, uomo aggredisce la convivente: arrestato dai carabinieri

L'altra sera i carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga sono intervenuti a casa di una famiglia di Ortovero, dove era stata segnalata una furiosa aggressione di un uomo nei confronti di una donna, risultati poi essere conviventi.

La brutalità della violenza fisica ha indotto la figlia della coppia a portare con urgenza la mamma in ospedale per le cure del caso. I primi elementi raccolti dai militari dell'Arma nell'immediatezza dei fatti, sono stati sufficienti a delineare la gravità del quadro indiziario e contestualmente a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente, richiedendo la sospensione della misura dell’affidamento in prova a cui era già soggetto l’aggressore, un 60enne già noto alle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Villanova d’Albenga hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dalla magistratura di sorveglianza di Genova. L’uomo si trova ora in carcere ad Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A suo carico anche la denuncia per lesioni perpetrato in danno della convivente.