Cantiere S. Brigida a Celle, la minoranza dal Prefetto: "Chiesto che venga ripristinato il doppio senso di marcia"

Un incontro con il Prefetto di Savona Antonio Cananà per esprimere le preoccupazioni dei cittadini, dei commercianti e del settore terziario sulla situazione viabile regolamentata dai semafori nel centro di Celle a causa dei lavori di messa in sicurezza del Rio Santa Brigida.

Questa mattina infatti il gruppo di minoranza di Uniti per Celle è stato ricevuto in Prefettura a Savona e sono state esposte tutte le criticità che sta causando il cantiere presente da quasi due anni.

"Tale situazione è gravemente negativa per tutto il levante savonese. Nelle more della conclusione delle cause civili in corso tra i proprietari delle abitazioni compromesse dai lavori ed Anas, ente appaltante, abbiamo chiesto al Prefetto di farsi interprete presso Anas, al fine di individuare scelte tecniche che consentano il ripristino dei due sensi di marcia, eliminando il marciapiede di monte ed il muro di recinzione della casa fronte cantiere, e la revisione del perimetro del cantiere stesso in modo da recuperare lo spazio per consentire il transito almeno ai veicoli leggeri e agli autobus di linea, con una velocità di transito minima.