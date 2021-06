Polizie locali di Finale e Loano: bando per il reclutamento degli agenti stagionali

Tempo di potenziamento per gli organici delle polizie locali della riviera. I comuni di Finale Ligure e Loano, oltre alle assunzioni in corso di perfezionamento degli agenti a tempo indeterminato, hanno bandito una nuova selezione di personale per il reclutamento degli agenti stagionali. Questo per incrementare gli organici in vista della stagione estiva.

I due comuni, che da anni collaborano proficuamente sulle politiche per la sicurezza, confermano dunque l'impegno per offrire ambienti urbani sicuri ai residenti e soggiorni di qualità ai tanti turisti che in estate scelgono le due località rivierasche.

I programmi prevedono l'assunzione di un'altra aliquota di agenti a tempo determinato. La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del comune di Finale Ligure.