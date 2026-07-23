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Attualità | 23 luglio 2026, 08:25

Colonia di Alassio, colpo di scena: ricorso al Tar ligure contro il Comune di Busto

Palazzo Gilardoni aveva stabilito la fine della gestione precedente citando la violazione di obblighi contrattuali, ma ora viene chiesto di annullare lo sgombero di stabile e spiaggia. L'amministrazione bustocca reagisce e si costituisce in giudizio

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Non c'è pace per la Colonia di Alassio. Il Comune di Busto Arsizio con una determina lo scorso giugno aveva stabilito la fine della gestione precedente menzionando la violazione di obblighi contrattuali. E affidando opere di manutenzione all'Agesp (LEGGI QUI). La situazione era stata illustrata lo scorso giugno dall'assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni (LEGGI QUI).

Ieri, martedì 21 luglio, è stato notificato il ricorso davanti al Tar Liguria Genova proprio contro Palazzo Gilardoni  - come recita la delibera di giunta di oggi, mercoledì 22 luglio -  «alla richiesta di annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza di sgombero e rilascio n. 203 del 9/07/2026, con cui è stato ordinato alla ricorrente di sgomberare integralmente da beni e persone l’immobile denominato “Colonia Sorriso dei Bimbi” sito in Alassio e l’annessa spiaggia».

L'amministrazione comunale ha deciso nella seduta odierna di giunta appunto di costituirsi in giudizio. In questo modo si potrebbe chiedere al Tar di non concedere la sospensiva. 

Redazione

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