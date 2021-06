Puntualizzazioni del ministero della Sanità: al ristorante si potrà mangiare solo in quattro

Il Ministero della Salute ha fatto luce, nelle ultime ore, alle disposizioni del Dpcm che è in vigore fino al 31 luglio sulle ‘tavolate’ al ristorante.

Anche nelle zone ‘bianche’, infatti, rimane il limite di quattro persone per ogni singolo tavolo e, quindi, nei locali non ci sarà il cosiddetto ‘liberi tutti’ che sembrava possibile dopo la rimozione delle ultime restrizioni.

Sia al chiuso che all'aperto, potranno mangiare solo quattro persone allo stesso tavolo, a meno che non si tratti di un unico nucleo familiare convivente. Vietati anche gli inviti a cena a casa più numerosi. Per le visite ad amici e parenti, resta in vigore il limite di quattro persone più eventuali figli minorenni.