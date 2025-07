Dormiva in un palazzo di Corso Italia, all'arrivo della polizia ha opposto resistenza mordendo poi un agente: arrestato

Dormiva in un androne di un palazzo di Corso Italia a Savona e impediva ai condomini di entrare e uscire.

Per questo i residenti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine con una volante della polizia arrivata sul posto per far desistere l'uomo di nazionalità gambiana.

Il soggetto, un 28enne con regolare permesso di soggiorno ma senza fissa dimora (ha lavorato per anni in provincia di Chieti, da tempo è a Savona), però non ha voluto saperne e ha rifiutato di fornire le sue generalità non rispondendo alle domande degli agenti intervenuti.

Quando i poliziotti hanno tentato di prenderlo e controllarlo ha reagito divincolandosi e spingendoli. Scappato poi sulle scale del palazzo, al ritorno degli agenti ha continuato ad opporre resistenza e ha tentato di morderne uno.

Una volta fermato, è stato arrestato e condotto in Questura, dove durante le operazioni di identificazione, ha aggredito nuovamente i poliziotti con spinte, morso un agente e tentato la fuga, costringendo gli operatori a bloccarlo ancora una volta.

L'uomo, difeso dall'avvocato Tiziano Gandolfo, accusato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e violenza aggravata dalle lesioni, è stato processato per direttissima in Tribunale a Savona e ha patteggiato davanti al giudice Giorgia Felisatti una condanna di 6 mesi e 20 giorni. Gli sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la sospensione condizionale della pena.