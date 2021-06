Savona, aperto il parcheggio della Darsena: 47 nuovi stalli per residenti e gratuiti

Dopo il botta e risposta tra il Partito Democratico e la Lega, il parcheggio pubblico in via Peppino Impastato nella Darsena di Savona è stato aperto questo pomeriggio.

Nel park per alcuni stalli verrà agevolata la sosta ai cittadini residenti muniti di bollini rosso, in altri invece la sosta sarà libera.

"La zona in questione presenta particolare rilevanza urbanistica, commerciale, turistica, lavorativa ed è caratterizzata da rilevanti volumi di traffico; l'imminente consegna del nuovo parcheggio pubblico, apporterà un considerevole beneficio da questo punto di vista" avevano spiegato il sindaco Ilaria Caprioglio e il vicesindaco e assessore all'urbanistica Massimo Arecco.

Nel dettaglio, la nuova area di sosta, nella pianificazione urbanistica, è individuata dalla sigla 'P1P4' ed è presenta nella parte superiore del tratto terminale del tunnel dell’Autorità di Sistema Portuale.

Il progetto aveva previsto la realizzazione di 47 stalli per auto di cui 2 sono stati destinati alle persone diversamente abili e 12 stalli per motocicli.

"Gli stalli sono disposti su due file contrapposte, con corsia di manovra centrale. Sul lato sud (verso l'area portuale) gli stalli sono disposti a pettine, con una angolazione di 45° ed una larghezza di 2,50 metri ed una lunghezza di 5 metri. Gli stalli posizionati a nord (verso via Peppino Impastato) sono disposti paralleli alla corsia di manovra (in senso longitudinale al parcheggio) ed hanno una larghezza di 2,20 metri e una lunghezza di 5,50 metri" aveva proseguito Arecco.

"I due posti auto per le persone diversamente abili sono stati opportunamente segnalati ed hanno una larghezza di 3,20 metri. Sono posizionati entrambi nelle vicinanze del varco di ingresso del parcheggio, a cui si accede tramite un percorso dedicato che, in futuro, collegherà Via Impastato con il nuovo complesso denominato 'Crescent 2' e con l’area della Fortezza del Priamar. L’illuminazione dell’area a parcheggio è stata realizzata con pali di illuminazione aventi caratteristiche estetiche analoghe a quelli presenti lungo Via Impastato, dotati di corpi illuminanti a LED a basso consumo energetico, con costi di manutenzione quasi nulli ed impatto ambientale ridotto. I lavori sono attualmente in fase di ultimazione: il prossimo mese di marzo sarà eseguito il collaudo tecnico amministrativo, dopodichè avverrà la relativa consegna al Comune" prosegue infine il vicesindaco savonese.

"Anche questa promessa è stata mantenuta, ringrazio gli uffici e l'architetto Tallarico di Orsa 2000" ha concluso Massimo Arecco.