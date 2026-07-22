McDonald’s a Cairo, lo sbarco si avvicina: via libera alla convenzione per il nuovo ristorante in corso Brigate Partigiane

Il McDonald’s si prepara a sbarcare a Cairo Montenotte. La giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini ha approvato la bozza di convenzione attuativa per la realizzazione del nuovo edificio commerciale previsto in corso Brigate Partigiane, un passaggio che avvicina l’intervento alla fase operativa e all’apertura del cantiere.

Per l’immobile destinato a ospitare il ristorante, la conferenza dei servizi si è conclusa positivamente e, dopo gli ultimi adempimenti amministrativi, si attende a breve la sottoscrizione del titolo necessario per l’avvio dei lavori. L’iter urbanistico entra quindi nella fase conclusiva, con la società incaricata pronta a procedere alla realizzazione dell’insediamento.

Tra le opere previste nell’ambito dell’accordo con il Comune figura anche il nuovo sottopasso ciclopedonale lungo la strada statale 29 del Colle di Cadibona. L’intervento, interamente finanziato, progettato e realizzato dal privato, rappresenta una delle principali opere a servizio del nuovo insediamento: consentirà infatti di collegare in sicurezza le aree poste ai due lati della statale, migliorando l’accessibilità della zona e la mobilità pedonale e ciclabile. Per questa infrastruttura, tuttavia, la conferenza dei servizi è ancora in corso.

Restano da definire alcuni aspetti operativi legati al cantiere, in particolare la gestione della viabilità durante l’esecuzione dei lavori. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi, dalla chiusura completa della strada alla soluzione con carreggiata ridotta e circolazione alternata: una scelta che potrebbe incidere sui tempi complessivi di realizzazione dell’opera.

Secondo quanto emerso, a breve sarebbe in programma un confronto tra Comune, Anas e società attuatrice per definire le modalità di intervento. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è arrivare alla realizzazione del sottopasso in tempi ravvicinati all’apertura del ristorante, anche qualora i due interventi non dovessero concludersi esattamente nello stesso momento, così da garantire fin dall’avvio dell’attività un collegamento funzionale e sicuro per pedoni e ciclisti.

La convenzione disciplina anche gli aspetti economici dell’intervento. La quota relativa agli standard urbanistici non reperiti, destinati a verde pubblico, parcheggi e spazi per attività collettive, ammonta a 59.246 euro, mentre gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono quantificati in 45.055 euro. Entrambi gli importi saranno assolti attraverso la realizzazione del sottopasso ciclopedonale, che sarà progettato, realizzato e successivamente ceduto al Comune come opera di urbanizzazione funzionalmente connessa all’intervento.

La compensazione degli importi sarà riconosciuta dall’amministrazione comunale solo dopo la conclusione dei lavori, il collaudo con esito favorevole e la formale presa in carico dell’opera.

Resterà invece a carico della società il contributo relativo al costo di costruzione, pari a 13mila euro, che non può essere compensato attraverso la realizzazione di opere pubbliche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dal punto di vista urbanistico, il nuovo edificio commerciale avrà una superficie lorda utile di 437,5 metri quadrati, mentre l’area complessivamente interessata dall’intervento sarà di 4.432,10 metri quadrati. L’eventuale capacità edificatoria residua potrà essere utilizzata solo in futuro, nel caso in cui il Comune procedesse a modifiche degli strumenti urbanistici e previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.