Savona, al via il restyling dei semafori di Corso Mazzini: lavori fino al 7 agosto

Sono iniziati i lavori di rifacimento e ammodernamento degli impianti semaforici di corso Mazzini. L’intervento interessa le intersezioni tra corso Mazzini e via XX Settembre, via Guidobono e via Montenotte, con il rifacimento delle centraline semaforiche e dei relativi cavidotti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, nelle diverse fasi del cantiere sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri. Le lavorazioni si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, dalle 19 alle 7 del giorno successivo, e potranno causare rallentamenti e possibili code lungo l’arteria cittadina.

I lavori sono programmati dal 20 luglio al 7 agosto, salvo eventuali proroghe.

L’intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento degli impianti semaforici avviato dal Comune di Savona, per un importo complessivo di 126 mila euro, finalizzato alla sostituzione delle infrastrutture più datate e al miglioramento dell’efficienza del sistema di regolazione del traffico cittadino.

Il programma nasce dalla necessità di intervenire sugli impianti che negli ultimi anni hanno evidenziato frequenti malfunzionamenti legati al deterioramento dei componenti tecnologici, con l’obiettivo di garantire maggiore affidabilità, aumentare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di nuovi guasti.





