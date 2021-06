Savona, sciame d'api in via Fiume: intervento di vigili del fuoco e apicoltori

É stata segnalata, nel pomeriggio odierno a Savona, la presenza di uno sciame di api in via Fiume. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco, che a loro volta hanno avvisato alcuni apicoltori: le api, infatti, preziosissimi insetti, vengono sempre recuperate.

Tra maggio e giugno inizia la sciamatura: l'ape regina vecchia abbandona l'alveare per lasciare posto alla nuova regina, portandosi via metà della popolazione delle api operaie. In questa fase di ricerca di una nuova casa, lo sciame a volte arriva in città, rischiando di morire. E allora, chi le avvista, chiede l'intervento degli apicoltori, perché possano essere salvate e continuare nel loro straordinario e indispensabile lavoro di impollinazione.

Interventi analoghi sono stati segnalati anche in via Frumento e in altre zone della città.