Funivie Savona, Mai e Brunetto (Lega): "Ripresa dell’impianto necessaria"

"A seguito degli eventi meteorologici del novembre 2019, che causarono smottamenti del terreno in corrispondenza di alcuni piloni, l'impianto delle Funivie Savona ha cessato di funzionare. Da allora il trasporto del carbone viene effettuato su gomma, con pesanti ricadute sulla viabilità locale in termini di traffico e di incidenti stradali". Lo hanno dichiarato il capogruppo Stefano Mai e il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

"E’ quindi necessario consentire la ripresa delle attività della struttura sinergica che svolge un servizio pubblico di rilievo anche nazionale ed è importante per il rilancio del nostro territorio. Pertanto, la Lega oggi ha depositato un ordine del giorno in Regione Liguria che impegna la giunta a proseguire e intensificare l'attività, ormai da tempo intrapresa, di sollecito e rappresentazione degli interessi del territorio presso il Governo e il Ministero competente".

"In particolare, affinché venga nominato al più presto un commissario straordinario per la gestione delle Funivie Savona San Giuseppe di Cairo, assicurando la continuità dell’esercizio una volta ripristinato l’impianto e utilizzando gli oneri per la gestione governativa del servizio dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell’attuale Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili - concludono - Ricordiamo che in tal senso al Senato è già passato un ordine del giorno grazie all’impegno dei parlamentari savonesi della Lega".