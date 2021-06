Albenga è in lutto per Giuseppe Comitangelo, cofondatore di "Pizza a Metro"

E' improvvisamente mancato a Venezia durante una vacanza Giuseppe Comitangelo, cofondatore dagli anni 80 con il fratello Franco del negozio "Pizza a Metro", situato in via Dalamazia quasi angolo via Patrioti ad Albenga. Aveva 70 anni.

Giuseppe di famiglia piemontese della provincia di Cuneo, mandava avanti con successo, insieme alla moglie Rosanna, il fratello Franco e la cognata Caterina l'attività di pizza a metro con l'aggiunta di una gastronomia eccellente. Ultimamente i due fratelli si erano avvalsi dell'aiuto del figlio di Giuseppe, Giuliano, e "Pizza a Metro" è tuttora meta di buongustai.

La dipartita di Giuseppe (che recentemente si era ritirato in pensione) ha lasciato sgomenti tutti i parenti e gli amici dei Comitangelo. Oltre alla moglie Rosanna e al figlio Giuliano, lascia anche una figlia, Anna.

I funerali si svolgeranno giovedì 3 giugno alle 15,30 in cattedrale San Michele, mentre il Santo Rosario verrà recitato nell'oratorio di Campochiesa oggi, mercoledì 2 giugno alle ore 15.30.