Villanova d'Albenga, 13 tartarughe Emys Orbicularis tornano nel loro ambiente naturale (FOTO e VIDEO)

Questa mattina presso l'Oasi WWF Cava i Valloni a Villanova d'Albenga sono stati rilasciati in natura 13 esemplari di Emys Orbicularis Ingauna, testuggine palustre ligure.

L'operazione, coordinata e supervisionata da Pino Piccardo, responsabile di Cava i Valloni, unica Oasi WWF in Liguria, è avvenuta per mano di alcuni bambini presenti e di un rappresentante della classe 5^ della Scuola Primaria di Borgio Verezzi, con i compagni che hanno seguito l'evento in streaming.

Le piccole tartarughe, di età compresa tra i due e i quattro anni e dal peso tra i 70 e i 100 grammi, vanno a rinfoltire la popolazione naturale della specie.