Deposito di materiale edile in area a rischio esondazione: una denuncia a Carcare

I carabinieri Forestali della Val Bormida continuano le verifiche finalizzate al contrasto dell’abusivismo in aree a rischio esondazione.

Nello specifico, i militari della stazione di Cosseria hanno segnalato all'autorità giudiziaria l'autore di un deposito di materiale e attrezzature edili vicino al fiume Bormida a Carcare, in un'area classificata dai Piani di Bacino del fiume Bormida a rischio esondazione molto elevato.

Il deposito costituito da laterizi, pannelli, bancali con sacchi di cemento, tavolame per casseri ed altri materiali edili, occupava una superficie di 5000 mq, in parte anche di proprietà demaniale.

L’autore dell’illecito, denunciato anche per violazione del Regio Decreto n. 523 del 1904, dovrà provvedere a liberare l’area per garantire la funzionalità idraulica (deflusso delle acque) in caso di piena del fiume.