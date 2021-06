Alassio, rinnovato il direttivo di Assoristobar: "Pronti a rappresentare al meglio la nostra categoria"

I temi che hanno dato grande risalto e valore all’operato del sodalizio dei pubblici esercizi sono stati: la sicurezza e la creazione di prodotti turistici di qualità al fine di veicolare l’immagine di Alassio anche in periodi di afflusso turistico minore; il tema dell’emergenza epidemiologica che ha visto una sempre precisa e dettagliata analisi dello stato di fatto e delle norme di attenzione, invitando sempre gli associati a mantenere un profilo di senso civico assoluto; il confronto costante e continuo con le Associazioni di categoria e l’Amministrazione Comunale tramite il Tavolo del turismo; le proposte con gli uffici competenti in merito a modifiche regolamentari per rendere più lineari e maggiormente sviluppabili le norme comunali.