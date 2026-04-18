Cairo, volontari in azione sul Bormida: ripulite le sponde del fiume dai rifiuti (FOTO)

Una mattinata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio lungo il fiume Bormida, dove si è svolta una passeggiata ecologica che ha portato alla rimozione di rifiuti, ingombranti e materiali di vario genere accumulati sulle rive. L’iniziativa è stata organizzata dalla Squadriglia Cervi del reparto del Gruppo Scout Cairo Montenotte 1°, con il supporto di diverse realtà del territorio.

L’intervento ha permesso di restituire decoro ad un’area naturale particolarmente sensibile, contribuendo anche a migliorare le condizioni dell’habitat fluviale e la tutela della fauna presente lungo l’arenile.

Fondamentale la collaborazione tra volontari e istituzioni: hanno partecipato infatti la Protezione Civile e la Polizia Locale, oltre alla SAT e a numerosi cittadini che hanno aderito all’iniziativa.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. L’assessore all’Ambiente Ilaria Piemontesi ha sottolineato il valore dell’esperienza: "Queste attività dimostrano come la collaborazione tra cittadini e realtà del territorio possa portare a risultati concreti e significativi. La forza della comunità fa davvero la differenza".

L’assessore ha inoltre ringraziato gli scout per l’organizzazione, insieme a tutti i soggetti coinvolti e ai partecipanti.