Pontinvrea, corsa contro il tempo per salvare una ventina di gatti: parte una raccolta fondi per creare una colonia felina protetta

A Pontinvrea sta prendendo forma un’iniziativa dal forte valore solidale, nata dall’impegno di Rosi e Luigi, una coppia determinata a realizzare una colonia felina protetta in località Pianciliegia. L’obiettivo è trasferire un gruppo di gatti che si trova oggi in condizioni critiche, rimasto senza un riferimento stabile dopo una serie di cambiamenti che ne hanno compromesso la sicurezza.

"Si tratta della realizzazione di una colonia felina protetta dove trasferire i gatti che si trovano in un’altra zona, lontana dal centro del paese e a rischio predazione da parte dei lupi", spiegano Rosi e Luigi. "Di fatto è una colonia già 'sfrattata': la persona che se ne occupava ha avuto un grave problema di salute ed è stata ricoverata, poi la casa è stata venduta e i gatti non hanno più avuto la possibilità di entrare e uscire come prima".

La situazione, secondo i promotori, si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi. "Erano circa quaranta gatti, oggi ne sono rimasti la metà e per questo il trasferimento è diventato urgente. La persona subentrata nella gestione si è spostata lontano e non riesce più a seguire la colonia con continuità".

Un primo intervento è già stato avviato: "Come associazione (CLICCA QUI PER INFORMAZIONI) abbiamo realizzato un piccolo ricovero in un terreno boschivo vicino alla casa, ma non è sufficiente a garantire sicurezza e stabilità nel tempo".

Della vicenda è stata informata anche l’Asl veterinaria, alla quale è stata inviata una richiesta di autorizzazione per lo spostamento della colonia. L’ente ha chiesto ulteriori chiarimenti e la definizione di un accordo con il Comune.

Rosi e Luigi precisano inoltre la natura del progetto: "Non si tratta di un rifugio né di un’oasi, ma di una colonia felina protetta su un terreno concesso in comodato d’uso gratuito da un privato. L’area è adiacente a un terreno comunale che era stato individuato dal sindaco per un rifugio felino, progetto poi arenatosi".

Proprio lo stop a quell’iniziativa ha spinto la coppia ad attivarsi in autonomia: "Visto che il progetto del rifugio si è fermato, ci siamo mossi per trovare almeno una sistemazione sicura per questi gatti".

La realizzazione della colonia sarà interamente a carico dei promotori, che stanno raccogliendo fondi per acquistare materiali e attrezzature: pali, reti, cancelli, legname e tutto il necessario per creare un’area protetta e attrezzata.

"Dobbiamo finanziare tutto da soli – concludono – per questo stiamo organizzando raccolte fondi e banchetti solidali. Ogni contributo è fondamentale per garantire una nuova casa ai gatti e la loro sicurezza".