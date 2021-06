I cantieri della settimana lungo l'A6 e A10

Di seguito indichiamo solo i cantieri che dal 7 al 13 giugno, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A6 (Torino/Savona) e sul Tronco A10 (Savona/Confine di Stato).

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Torino

Tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Pione, dal 23/04/2021 al 30/06/2121;

tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2020 al 04/11/2021 (*).

Direzione Savona

Tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2021 al 04/11/2021 (*);

tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 95+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 30/09/2021;

tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 97+600, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo dal 26/03/2021 al 30/09/2021;

tra Millesimo e Altare dal km 106+800 al km 108+050, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento della galleria Lasagne dal 07/06/2021 al 31/07/2021;

tra Altare e Savona dal km 110+010 al km 110+750, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Ferrovia di Altare dal 08/06/2021 al 30/09/2021;

tra Altare e Savona dal km 112+600 al km 115+950, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico viadotti Boccafolle e Serre I, successivamente, dal km 115+950 al km 116+317, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Teccio, infine dal km 116+317 al km 116+700 chiusura della corsia di marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande dal 30/03/2021 al 31/12/2021.

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato

Direzione Francia (carreggiata Nord)

Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 59+500 al km 61+850 carreggiata a doppio senso di circolazione per chiusura della carreggiata opposta per adeguamento galleria Carpanea dal 07/06/2021 al 11/06/2021;

tra Finale Ligure e Pietra Ligure dal km 66+835 al km 68+095 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per posa barriere fono assorbenti comune di Ranzi dal 07/06/2021 al 11/06/2021;

tra Albenga e Andora dal km 87+390 al km 89+635 carreggiata a doppio senso di circolazione per chiusura della carreggiata opposta per adeguamento galleria Vallon d’Arme dal 07/06/2021 al 13/06/2021.

Direzione Italia (carreggiata Sud)

Tra Imperia Est e San Bartolomeo dal km 104+175 al km 102+035 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza delle gallerie Diano Castello, Diano Calderina dal 07/06/2021 al 13/06/2021;

tra Andora e Albenga dal km 89+635 al km 87+390 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Vallon d’Arme dal 07/06/2021 al 13/06/2021;

tra Finale Ligure e Spotorno dal km 61+850 al km 59+500 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Carpanea dal 07/06/2021 al 11/06/2021.

Chiusure di tratte o di svincoli

chiusura entrata

Stazione di Spotorno direzione Savona dalle ore 22 del 07/06/21 alle ore 6 del 08.06.2021.

Chiusura di tratta

Albenga - Borghetto dalle ore 23 del 08/06/21 alle ore 5 del 9.06.2021.

Chiusura uscita

Stazione di Pietra Ligure per veicoli provenienti da Savona dalle 6 del 6/06/21 alle 12 del 11/06/21.