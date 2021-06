Blocco degli sfratti: locatore lasciato senza tutela economica? Un caso savonese e la questione di legittimità costituzionale

Il decreto Sostegni diventa legge e il blocco degli sfratti che nel Decreto Milleproroghe era in vigore sino al 30 giugno 2021, viene ulteriormente prorogato fino al 31 settembre (per i provvedimenti di rilascio emessi dal Tribunale tra il 28 febbraio e il 30 settembre 2020) o 31 dicembre (per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021).

Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale civile di Savona tramite il Giudice Eugenio Tagliasacchi ha sollevato una questione di legittimità Costituzionale delle disposizioni che bloccano l'esecuzione degli sfratti per morosità fino a fine 2021, mandando gli atti alla Corte Costituzionale. La questione è stata sollevata in relazione ad alcuni articoli sui principi di ragionevolezza, di effettività della tutela giurisdizionale, di tutela della proprietà e dell'autonomia contrattuale, nella parte in cui le disposizioni censurate prevedono una sospensione automatica e generalizzata dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati e precludono al giudice ogni margine di prudente apprezzamento del caso concreto, sotto il profilo della valutazione comparativa delle condizioni economiche di conduttore e locatore e della meritevolezza dei contrapposti interessi.

Nel caso trattato dal Tribunale savonese la locatrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, risultava persona messa in seria difficoltà economica dal blocco dell'esecuzione degli sfratti per morosità, in quanto il canone di locazione dell'immobile rappresentava il suo unico reddito.

Una proroga che aiuta sì le famiglie e le imprese in crisi durante la pandemia ma che penalizza fortemente i proprietari di immobili, anche quelli piccoli che sono a loro volta in difficoltà a causa del Covid e delle mancate entrate delle locazioni.