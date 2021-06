Albissola Marina, scooter travolge bicicletta in via Bigliati: ferita una donna

Scontro tra uno scooter e una bicicletta intorno alle 14 sull'Aurelia, all'altezza di via Bigliati, ad Albissola Marina.

Ad avere la peggio nell'impatto, avvenuto per cause non ben accertate, è stata una donna che viaggiava sul proprio mezzo a pedali: pronto l'intervento da parte dei sanitari della Croce Oro di Albissola Mare che hanno prestato alla vittima i primi soccorsi.

Sul posto non è potuta intervenire l'automedica, la donna è stata così trasportata, in via precauzionale, in codice rosso al San Paolo di Savona.