Incidente sulla pista da motocross di Sassello nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 5 giugno, dove un giovane ha perso controllo del mezzo cadendo rovinosamente.

Sul posto, dopo alcune difficoltà legate alle nuvole basse, sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale dell'elisoccorso Drago che hanno provveduto a stabilizzare il paziente per trasportarlo in codice giallo, e non in pericolo di vita, al San martino di Genova.