Stagione balneare nel savonese, via libera alla tracciabilità per i turisti, dal 15 giugno online la app Italialmare

Via libera alla parte relativa alla tracciabilità, per il sistema di prenotazione invece l'app sarà scaricabile intorno al 15 di giugno.

Ad annunciarlo è il presidente regionale del Silb Enrico Schiappapietra che grazie all'applicazione Italialmare dell'associazione bagni marini, che sarà scaricabile su Ios e Android permetterà ai turisti di conoscere live le disponibilità negli stabilimenti nel savonese oltre ai prezzi, prenotando così da casa e pagando già il conto totale se si vorrà.

"Al momento da venerdì scorso è attiva la possibilità per il cliente che va allo stabilimento balneare o ristorante attraverso un querkcode di verificare con una documentazione la tracciabilità - specifica Schiappapietra - è una grande soddisfazione, il cliente compila i dati che vengono trasmessi ad un indirizzo mail dello stabilimento scelto, rimangono per 14 giorni e poi vengono cancellati".

Il ponte del 2 giugno e questo weekend con un tempo decisamente ballerino non hanno aiutato ma l'impatto negli impianti è già importante.

"La gente ha tanta voglia di poter trascorrere tempo fuori casa in serenità, non abbiamo per ora avuto un afflusso importante, ma si vede che c'è un sentiment. Non siamo a livello del 2019 ma andiamo decisamente meglio del 2020" ha concluso il presidente regionale del sindacato italiano balneari che ci ha specificato che in molti stabilimenti per giugno e luglio le prenotazioni hanno già iniziato a fioccare soprattutto per quanto riguarda gli stagionali.