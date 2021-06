Diano Marina, il comandante della polizia locale alassina Parrella avvia la campagna elettorale: "Voglio dar voce ai cittadini" (FOTO)

Inizia di fatto oggi la campagna elettorale a Diano Marina del candidato a sindaco Francesco Parrella. Il comandante della polizia locale di Alassio capeggia la formazione civica 'Diano Domani'. La città degli aranci è chiamata al voto in autunno e oggi il candidato alla carica di primo cittadino ha incontrato i dianesi attraverso una "maratona" itinerante.

"Una campagna di ascolto dei cittadini, dice Parella a Imperia News, che possiamo organizzare visto che siamo partiti per tempo e lo facciamo per dare voce ai dianesi che vogliono suggerire le criticità, le problematiche e le idee per essere inserite nel programma. Abbiamo una struttura programmatica importante e informata che vogliamo arricchire nelle prossime settimane attraverso un'organizzazione che dia voce soprattutto alla cittadinanza. Abbiamo queste settimane che ci vedranno a contatto costante e quotidiano con i cittadini al fine di accogliere le loro proposte e far conoscere il nostro progetto politico per essere pronti durante la campagna elettorale".

Questa è la prima "mossa" pubblica dell'ex comandante della polizia locale dianese che apre la sfida elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, sindaco e Giunta, dell'era post Giacomo Chiappori, primo cittadino da dieci anni. Parrella, che in passato è stato anche al vertice della Polizia locale dianese, avrà probabilmente come "avversari" politici Cristiano Za Garibaldi (Cambiamo), vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici uscente, e il generale a riposo degli Alpini Marcello Bellacicco.

Ancora non si sbilancia sui motivi che l'hanno portato a candidarsi quale primo cittadino "lo dirò più avanti quando presenterò programma e staff, dice, ma sicuramente l'esperienza dianese, quale comandante della polizia locale, la porto nel cuore".

Il candidato a sindaco per 'Diano Domani', che ha incassato nei giorni scorsi anche l'appoggio del Partito Democratico, punta quindi sul dialogo con la comunità. "Sta arrivando a casa di tutte le famiglie dianesi, aggiunge, una lettera all'interno della quale ci sono i nostri contatti sia Whatsapp che mail e già ne stiamo ricevendo e quindi la cittadinanza sta iniziando a partecipare e siamo contenti sul fatto che evidentemente il format che abbiamo scelto è valido". In questa lettera il cittadino può indicare la zona in cui abita, i suggerimenti per il nuovo sindaco nonché può inserire tutti i dati per essere contattato e ricevere il programma specifico per la zona.