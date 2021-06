Pasa (Cgil): "Anche Giorgetti immobile sulle crisi industriali. Sono quattro mesi che il ministro non risponde ad un intero territorio"

" Giorgetti come Di Maio e Pattuanelli. Immobili sulle crisi industriali. Dov'è finita la task force? Sono quattro mesi che il ministro non risponde ad un intero territorio. Sono mesi che gli oltre cento tavoli di crisi aziendali in tutta Italia non vengono convocati dal Ministero dello sviluppo economico, nonostante le numerose richieste unitarie delle organizzazioni sindacali al ministro Giancarlo Giorgetti. Migliaia le lavoratrici ed i lavoratori che attendono risposte sul proprio futuro, con il rischio di impoverimento dei tessuti industriali e con impatti drammatici per la tenuta occupazionale di interi territori ". Così, attraverso una nota stampa, Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil Savona.

"In provincia di Savona ci sono oltre 3 mila lavoratrici e lavoratori che attendono le decisioni del Ministro - prosegue Pasa - Come Cgil di Savona lanciamo ancora una volta l'allarme, anche tenuto conto della discussione di queste ore sullo sblocco dei licenziamenti del prossimo 30 giugno. Dopo aver inviato a partire dal mese di febbraio numerose richieste d'incontro insieme a sindaci, provincia, Parlamentari Savonesi, Regione Liguria e prefettura ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Le attività del ministero dello sviluppo economico sono paralizzate, sul fronte delle crisi industriali come sul fronte dello sviluppo - sono mesi che non abbiamo notizie da Invitalia sull'iter delle risorse dell'area di crisi Industriali complessa del savonese - Manca addirittura un monitoraggio delle crisi industriali , attività fondamentale in cui un controllo costante, in particolare nei settori in crisi, è fondamentale, ma manca soprattutto quel lavoro certosino che il ministero necessariamente dovrebbe mettere in campo in situazioni in cui va seguito ogni singolo passaggio per evitare che sfuggano completamente di mano - vedi Piaggio Aerospace e LaerH , così come per le altre vertenze, in cui c'è la presenza dei Commissari".