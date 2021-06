Morta a Genova la 18enne colpita da trombosi dopo il vaccino AstraZeneca

È morta oggi al San Martino di Genova la 18enne Camilla Canepa, colpita da trombosi 15 giorni dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca, ricevuto partecipando all'open day organizzato proprio per sensibilizzare i giovani alla vaccinazione.

La giovane era stata ricoverata lo scorso 5 giugno con diagnosi di trombosi seno cavernoso dopo essersi recata 3 giorni prima al pronto soccorso riferendo di soffrire di cefalea e fotofobia. Due giorni dopo era ritornata in ospedale con deficit motori ad un emilato. Sottoposta a Tac cerebrale con esito emorragico, è stata immediatamente trasferita alla Neurochirurgia del San Martino. Lì la giovane era quindi stata sottoposta a due interventi chirurgici, ma purtroppo quest'oggi non ce l'ha fatta.

Il lotto a cui apparteneva la dose inoculatale di siero è stata sospesa lo scorso 8 giugno dopo che una ragazza di 34 anni, vaccinatasi ad Alassio, ricoverata ora in terapia intensiva e che si era presentata in ospedale con forti mal di testa dovuti a livelli bassi di piastrine.

Il tragico episodio riporta l'attenzione sul dibattito al momento in corso in Italia in merito alla somministrazione di AstraZeneca ai giovani.