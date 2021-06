Savona pronta a ospitare il convegno della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche

Domani, 12 giugno, la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sarà a Savona per un tavolo tecnico, con l’Onorevole Costa, i rappresentanti della Regione e dell’ASL 2 in tema di Infermiere di Famiglia e Comunità.

"L’IFeC è il professionista della salute che opera nel contesto domiciliare e riveste un ruolo prioritario di collegamento tra l'assistito e il suo nucleo familiare con la rete degli operatori sanitari e socio-sanitari presenti nel Territorio. Le sue funzioni di prevenzione, assistenza e accompagnamento alle cure sono incentrate, oltre che sull’atto tecnico, sulle abilità relazionali, empatiche e di ascolto" spiega la dottoressa Roberta Rapetti, presidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche della provincia di Savona.

"Questa nuova modalità assistenziale si inserisce nell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un progressivo aumento delle cronicità, disabilità. La pandemia, peraltro ancora in corso, ha sottolineato l’esigenza di un modello di presa in carico territorio-centrica. Come Ordine professionale sosteniamo fortemente l'applicazione e l’estensione della metodologia organizzativa a garanzia e tutela della salute individuale e collettiva e auspichiamo un consolidamento della proficua collaborazione, già in corso, con ASL2 e Regione Liguria" conclude infine la dottoressa Rapetti.