Set in Liguria, 'Mondi Paralleli' riparte da Genova per chiudere con Zuccarello ad ottobre (FOTO)

Il film era stato interrotto il 7 marzo 2020, subito prima del grande lockdown nazionale. Al 30% dei lavori, la produzione era stata costretta a fermarsi e oggi, dopo più di un anno riaccende i riflettori.

Nel frattempo sono cambiate le cose, con il rischio di vedere un progetto dalle così grandi aspettative, doversi fermare nel limbo di una situazione drammatica per un tempo indefinito.

Invece no, "D&E Animation" e "Genova Liguria Film Commission" hanno lavorato per far sì che questo giorno potesse arrivare. È il b&b "Amarantha Gothica Genoa" ad aprire le porte delle sue camere di Via Cantore per ospitare i set ambientati nelle case londinesi di fine 800, in piena epoca Vittoriana, parte integrante della sceneggiatura (già premiata ai festival del cinema), scritta dall'autore ligure Dario Rigliaco.

Pochi cambiamenti, grande crescita strutturale per una realtà importante che valorizza cultura, cinema, talenti e professionisti della regione Liguria.

Cambio di regia, con l'ingresso di Gianluca Messina che subentra a Fazzeri, che aveva lasciato il progetto durante lo stop.

Di necessità virtù, un cambiamento che è diventato un'opportunità per il progetto, in cui i ragazzi della produzione hanno saputo sfruttare il tempo a disposizione per pianificare una ripartenza migliore, con l'ingresso di Mattia Cretti di "Televideo Liguria sas", una realtà importante e di grande esperienza nel panorama del cinema anche oltre confini regionali.

Un reparto costumi rivisitato e aggiornato e la riorganizzazione del laboratorio di oggetti di scena sono solo alcuni altri dettagli di un progetto che alza l'asticella e riparte con il supporto delle aziende locali e nazionali, con un catering curato da "Voglia di Pane" di Genova Sampierdarena, pizzeria "da Gibba" arena Albaro e "Azienda agricola Risi Maria Cristina", un'opportunità di visibilità importante sui set del 12, 13 e 19 Giugno.

La produzione continuerà con il piano di lavorazione che terminerà a Ottobre nella splendida cornice di uno dei borghi più belli d'Italia, Zuccarello, che sarà trasformato in un quartiere londinese di fine 800.

La curiosità e l'aspettativa saranno soddisfatte a inizio 2022, con l'uscita del film nelle sale.