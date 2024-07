Bimbo soccorso in mare a Celle: simulazione con l'ausilio dei bagnini e della Croce Rosa (FOTO e VIDEO)

Il soccorso in mare di un bambino in prima battuta con l'ausilio dei bagnini sul moscone e poi in riva con la rianimazione effettuata dai militi della Croce Rosa e il successivo trasporto in ospedale per precauzione.

È stata organizzata questa mattina, in occasione della "Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento", una dimostrazione pratica di un salvamento nello specchio acqueo di fronte ai Bagni Milano.

L'iniziativa voluta da FEE Italia, seguendo quanto indicato dall’OMS, dal titolo "Bandiera Blu: al mare in sicurezza" ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione relativamente al tema della sicurezza in mare.

Nello stabilimento balneare, con l’ausilio dei bagnini e del personale preposto, si è svolta quindi la simulazione con il coinvolgimento delle associazioni locali come la Croce Rosa, la Protezione Civile, i Carabinieri e la Polizia Locale. Presente anche il sindaco Marco Beltrame.