Savona, piantumati 20 lecci tra corso Italia, piazza Sisto e piazza Giulio II (FOTO)

Via alla piantumazione di 20 lecci nel centro di Savona tra corso Italia, piazza Sisto e piazza Giulio II che si aggiungono agli interventi di riqualificazione botanica già messi in atto in corso Tardy & Benech, piazza del Popolo, corso Vittorio Veneto ed entro l'estate al Prolungamento per dare una nuova veste green alla città.

Il service, organizzato dal Lions Club Savona Host e inaugurato questa mattina, viene alimentato dai proventi ottenuti dalla vendita delle opere d’arte fatte realizzare in un numero limitato di esemplari (in genere 100) da artisti di rilievo nazionale ed internazionale, individuati attraverso un bando realizzato in collaborazione con il Museo della Ceramica di Savona.

Quest’anno sotto la presidenza di Giorgio Bracco, per la prima volta ci sono stati due vincitori ex aequo, Michele Guido e Martina Brembati e le loro opere sono attualmente esposte al quarto piano del Museo savonese.

"Il Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e tutta l'Amministrazione comunale desiderano ringraziare il Lions Club Savona Host per questo particolare service che dimostra attenzione e sensibilità non solo al miglioramento dell'aspetto cittadino ma soprattutto dell'ambiente" dicono dal comune.

"Il Lions Club Savona Host è orgoglioso di questa iniziativa che contribuisce al miglioramento del verde cittadino - spiega il presidente Bracco - il leccio è la pianta tipica della macchia mediterranea, simbolo della forza che compare anche nello stemma della Repubblica Italiana. Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco e gli assessori per la disponibilità".