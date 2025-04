Si mette tra i cani per salvare il suo e viene morsa: "Salva per miracolo"

Viene aggredita da due cani che l'hanno morsa dopo che lei si era messa in mezzo per fare da "scudo" e salvare il proprio amico a quattro zampe.

E' successo a Varazze nel pomeriggio dello scorso 24 aprile nella frazione di Casanova tra via Ginepro e via Bianca. Ad essere ferita la fotografa varazzina Laura Siri che ha raccontato l'accaduto sui social.

Sul posto era intervenuta l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa di Stella che l'ha trasportata con ferite alle gambe e alle braccia in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Intervenuta anche la polizia locale.

"Oggi è risuccesso. Non passate da quella maledetta strada. Sono in ospedale dalle ore 15. Salva per miracolo. 'Pulsatilità di arteria visibile', e mille altre cose nel mio referto che evito" ha detto.

Lei e il suo cane infatti erano già state aggredite lo scorso agosto 2024.