La troupe di "Ogni Mattina" irrompe a Calice per indagare su alcuni eventi misteriosi

La troupe di "Ogni Mattina", programma televisivo in onda nella fascia mattutina di Tv8, ha fatto nuovamente tappa nel savonese. Nello specifico a Calice Ligure per parlare di eventi misteriosi che si intrecciano con il fenomeno UFO. Argomenti già trattati anche nel corso della visita a Savona, presso il fortino Madonna degli Angeli, dove Angelo Maggioni, presidente di A.R.I.A (Associazione Ricerca Italiana Aliena), aveva parlato di presunte "rotte" aliene e di eventi ufologici del passato: tra questi alcuni fatti che coinvolgono sia il fortino alle spalle di Savona alla base Scatter denominata Base 046.

Quest'oggi però l'attenzione era rivolta a Calice Ligure e ai suoi misteri legati ad apparizioni (alcuni pastorelli avrebbero avuto la visione di una signora vestita di nero in atto di devota preghiera). Per l'occasione, il socio fondatore di A.R.I.A Gabriele Beati e la troupe della trasmissione condotta da Adriana Volpe hanno registrato un'intervista che andrà in onda il prossimo 19 giugno.