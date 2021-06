A Quiliano sbarca il “Bloomsday”: le pagine di Joyce lette nei luoghi più suggestivi del territorio cittadino

Anche il cantautore (e leader de La Crus) Mauro Ermanno Giovanardi figura tra i lettori del “Bloomsday” che si svolgerà nella giornata di mercoledì 16 giugno 2021, anche nel territorio della Città di Quiliano (SV), nell'ambito del XXVII Festival Internazionale di Poesia di Genova. “Bloomsday” è infatti il giorno dell’Ulisse di James Joyce, e viene celebrato in tutto il mondo con una lettura quasi integrale del romanzo dall'alba a notte fonda. Come negli anni precedenti, ogni episodio è affidato a un gruppo di volontari ed è letto in un luogo attinente alla vicenda rappresentata.

“L’iniziativa di 'Bloomsday' a Quiliano nasce da un fruttuoso rapporto di partenariato sviluppato da questa Amministrazione comunale - dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e il Vicesindaco e assessore alla cultura Nadia Ottonello - con l’Associazione culturale 'E20' di Finale Ligure, dal quale stanno scaturendo diversi progetti di partenariato culturale e di valorizzazione del territorio della nostra città, e che stanno dando i primi frutti. Tutto questo si inserisce nel quadro della nostra progettualità, che stiamo sviluppando, ad esempio, anche con la Fondazione Genova Liguria Film Commission: il thriller 'Stilema' di Roger E. Fratter, realizzato per larghissima parte a Quiliano nei mesi scorsi, e prossimo alla diffusione nazionale nei cinema, comprende tantissime scene proprio in Villa Maria, ora uno dei luoghi delle letture dell’Ulisse di James Joyce, e interessata dai lavori di restauro e riqualificazione, finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quadro del progetto 'Bellezz@', prossimamente in avvio”.

“Questa iniziativa rappresenta - dichiara Roberto Grossi, presidente dell’Associazione culturale E20 - una delle tappe del percorso progettuale avviato dalla Città di Quiliano per valorizzare e far conoscere le bellezze del suo territorio. Realizzare e sostenere iniziative culturali abbinandole alla promozione del proprio patrimonio storico, archeologico e monumentale rappresenta una scelta di grande importanza sia per la crescita culturale della collettività che per un rilancio turistico del comprensorio”.

“Che bella iniziativa rivelare Quiliano a coloro che seguiranno il Bloomsday genovese - dichiara inoltre Massimo Bacigalupo, co-coordinatore del 16° 'Bloomsday Genoa' - e portare a Quiliano le geniali indagini di James Joyce sulla nostra umanità, grazie all'entusiasmo di un collaudato gruppo di lettura. 'Lestrigoni' parla di pranzi e menù che dividono la giornata, ed è un episodio per gourmet della parola e della vita”.

Per la lettura del capitolo “Lestrigoni” è stato realizzato un filmato nel territorio della città di Quiliano, scelta come location per alcuni siti monumentali di particolare suggestione.

Il video sarà messo in rete nel corso della giornata all'ora prevista sul sito del Festival Internazionale di Poesia, collegato a Facebook (https://m.facebook.com/bloomsdaygenova) e YouTube, e successivamente sarà sempre visibile sul portale “Quilianonline”, grazie all'Associazione Impronte Digitali di Savona che ha curato le riprese e il montaggio.

Il filmato della lettura del XVIII capitolo "Lestrigoni" è stato realizzato in tre diverse ambientazioni: la già citata Villa Maria, la Chiesa di San Pietro in Carpignano, uno straordinario edificio medioevale costruito su una villa romana, e il portico dell’oratorio di San Sebastiano a Valleggia, suggestiva testimonianza della preesistente chiesa medioevale.

Protagonisti della lettura saranno Sara Bini, Francesca Bonifacini, Francesca Cepollini, Lello Ceravolo, Marta Delfino, Roberto Grossi, Paola Schiaffino e due ospiti speciali: lo scrittore irlandese William Wall e il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi.

Il "Bloomsday Genoa 2021" è un'iniziativa a cura di Massimo Bacigalupo e Genova Voci (Alberto Nocerino), con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Università degli Studi di Genova e della The James Joyce Italian Foundation.