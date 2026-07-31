Savona, da settembre due nuove navette Tpl e un servizio a chiamata per le zone collinari

Due nuove linee urbane e un servizio a chiamata dedicato alle aree collinari. Sono le prime novità definite dal Comune di Savona insieme a Tpl Linea nell'ambito della revisione della rete del trasporto pubblico cittadino, che entreranno in funzione a partire da settembre, una volta ottenuto il via libera della Provincia.

L'intervento rappresenta il primo tassello di una revisione più ampia delle linee urbane, sviluppata nei mesi scorsi attraverso un confronto tra Palazzo Sisto e Tpl. La fase iniziale sarà sperimentale e verrà monitorata per valutarne l'efficacia. Sarà Tpl a comunicare successivamente orari, fermate e data di avvio dei nuovi servizi.

Tra le principali novità figura la nuova navetta Stazione-Ospedale (N2), pensata per migliorare il collegamento tra la stazione ferroviaria, il centro cittadino e l'ospedale San Paolo, agevolando sia gli utenti sia il personale sanitario.

Diventa invece definitivo il collegamento Campus-Darsena (N1), dopo la sperimentazione estiva del servizio a chiamata. La nuova linea collegherà il Campus universitario alla città passando per la stazione ferroviaria, garantendo un servizio stabile agli studenti e assicurando per la prima volta un collegamento urbano diretto con la Darsena, finora non servita da alcuna linea cittadina.

La terza novità riguarda l'introduzione di un servizio a chiamata per le aree collinari, che sarà sperimentato nella fascia mattutina, dalle 8.30 alle 12.30. Il servizio sarà prenotabile attraverso un'app dedicata.

"Da tempo - commenta l'assessore alla Mobilità Sostenibile, Ilaria Becco - stiamo lavorando con Tpl Linea a un progetto di revisione delle linee sia attraverso una attenta analisi dei dati di utilizzo del sistema di trasporto pubblico attuale sia in risposta alle esigenze emerse anche negli incontri svolti in occasione del percorso di predisposizione del Pums. La revisione sarà attuata per step successivi e graduali, ma questi primi interventi sono già un risultato significativo, perché risponde a esigenze sentite dalla popolazione".

Prima dell'avvio operativo sarà necessario il via libera della Provincia di Savona all'attivazione dei nuovi servizi. Una volta completato l'iter autorizzativo, Tpl Linea renderà noti il calendario, gli orari e il dettaglio delle fermate.