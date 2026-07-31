Savona, pedone investito sul lungomare Matteotti: sul posto ambulanza, automedica e Forze dell'ordine

Incidente stradale nel pomeriggio odierno, poco prima delle 16:30, sul lungomare Giacomo Matteotti di Savona, dove si è verificato un investimento di un pedone.

Secondo le prime informazioni, e con una dinamica dell'accaduto ancora da chiarire con precisione, il pedone sarebbe stato urtato da una persona che viaggiava a bordo di un mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Bianca di Savona e l'automedica del 118.

La persona ferita è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per i rilievi e gli accertamenti sull'incidente sono intervenute le Forze dell'ordine, le quali hanno gestito anche il traffico della zona.