Vado, una lettrice: "Derattizzazione a spese dei cittadini? Oltre al danno la beffa"

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice in merito a una questione legata al Comune di Vado Ligure.

"Oltre al danno la beffa.

Oltre al fatto che non veniamo informati di nulla su quello che succede in via Sabazia. Oggi ho scoperto che, da comunicazione del sindaco, dobbiamo procedere come condomini e locali a derattizzazione.

Questo a spese nostre. Vorrei ricordare che non esistono cassonetti per raccolta rifiuti. Lasciamo in terra secco e plastica. Ovvio che topolini, gabbiani e cinghiali non vedono l'ora perché hanno fame.

Dobbiamo pagare noi le cavolate che fanno.

Rita Zoppi".