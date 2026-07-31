 / Al Direttore

Al Direttore | 31 luglio 2026, 15:26

Vado, una lettrice: "Derattizzazione a spese dei cittadini? Oltre al danno la beffa"

"Non esistono cassonetti per raccolta rifiuti, lasciamo a terra secco e plastica. Ovvio che questi animali proliferino"

Vado, una lettrice: &quot;Derattizzazione a spese dei cittadini? Oltre al danno la beffa&quot;

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice in merito a una questione legata al Comune di Vado Ligure.

"Oltre al danno la beffa.

Oltre al fatto che non veniamo informati di nulla su quello che succede in via Sabazia. Oggi ho scoperto che, da comunicazione del sindaco, dobbiamo procedere come condomini e locali a derattizzazione.

Questo a spese nostre. Vorrei ricordare che non esistono cassonetti per raccolta rifiuti. Lasciamo in terra secco e plastica. Ovvio che topolini, gabbiani e cinghiali non vedono l'ora perché hanno fame.

Dobbiamo pagare noi le cavolate che fanno. 

Rita Zoppi".

Lettera firmata

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium