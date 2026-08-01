Ubikate26, Sara Rattaro presenta il libro "Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista"

Una vita senza piegarsi mai: dalle aule di scuola all'Assemblea Costituente, passando per la lotta clandestina della Resistenza. Sarà la figura straordinaria di Teresa Mattei la protagonista dell’incontro in programma domenica 2 agosto, alle ore 21, in piazza Sisto IV a Savona, nell'ambito della rassegna Ubikate26.

A ripercorrerne le orme sarà la scrittrice Sara Rattaro, che presenterà il suo nuovo libro “Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista” (Piemme). Dialogheranno con l'autrice Lorenzo Caviglia, Margherita Sirello e Silvia Schiaffino.

La vicenda prende le mosse nella Firenze del 1938. Teresa ha appena diciassette anni quando, tra i banchi di scuola, trova il coraggio di alzarsi in piedi per contraddire un professore schierato a difesa delle leggi razziali. In un Paese che pretende il silenzio, la sua voce è troppo libera per tacere: il prezzo da pagare è l'espulsione immediata da tutti gli istituti del Regno.

Cresciuta in una famiglia d'impronta apertamente antifascista, la ragazza sceglie senza esitazioni la via della clandestinità. Nella Resistenza assume il nome di battaglia di "Chicchi": diventerà una staffetta ribelle, tra continui viaggi in treno, documenti segreti cuciti nell'orlo della gonna e notti trascorse a stampare volantini proibiti. Una stagione drammatica e formativa in cui comprende che la libertà non è un bene che si eredita, ma una conquista quotidiana.

Dopo la Liberazione, il suo impegno civile la porterà a essere la più giovane eletta alla Costituente, portavoce dei diritti delle donne e di un'intera generazione che aveva scelto di non restare a guardare. Rattaro consegna ai lettori un ritratto intenso, una storia di coraggio, dissenso e fedeltà ai propri ideali senza compromessi.